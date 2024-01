Carabao Cup 2024 | il Chelsea non si ferma | 6-1 al Middlesbrough | Pochettino vola a Wembley

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilannienta il. I ragazzi di Mauricioribaltano lo 0-1 dell’andata, vincono 6-1 e si qualificano per la finale diCup dove affronteranno la vincente dell’altra semifinale che vede opposti il Liverpool e il Fulham. Grande prova di forza da parte dei Blues che fanno valere la categoria di differenza contro una squadra che è a metà classifica in Championship e chiudono già la pratica nel primo tempo. La partita si sblocca al minuto quindici: ilsfonda sulla destra, cross al centro e Howson nel tentativo disperato di evitare il tap-in vincente fa autogol. Un gol che spegne i ragazzi di Michael Carrick, in completa balia dei padroni di casa. Il raddoppio è solo questione di minuti: ci pensa Enzo Fernandez, ...

Le formazioni ufficiali di Chelsea-Middlesbrough, match valevole la semifinale di ritorno di Carabao Cup 2023/2024.