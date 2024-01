“Cara Meloni | ora basta con l’antropofagia politica”

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 gennaio 2024) Intervista con Giorgio Mulè (FI): “Le Regioni non sono il Risiko, le candidature non sono attacchi alla Basilicata o al Piemonte come fossero la Kamchatka. La premier ricordi Berlusconi che da leader dava dignità e spazio agli alleati in nome di armonia e competenze”