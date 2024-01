Capannelle – “Siamo riusciti a scongiurare la chiusura dell’Ippodromo” | afferma l’Assessore allo Sport | Onorato

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Abbiamo scongiurato ladi, garantito la continuità delle gare, salvato i posti di lavoro e preso un impegno chiaro per la pubblicazione dell’avviso pubblico che individuerà il nuovo concessionario”. Lo dichiara Alessandroassessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e. “Dopo una lunghissima trattativa con tutte le parti interessate e in costante contatto con le sigle sindacali –descrivendo il lavoro fatto dal suo assessorato e conclusosi ieri con l’approvazione di una delibera di Giunta –a salvare uno degli impianti ippici più grandi d’Europa. Entro 90 giorni procederemo alla pubblicazione dell’avviso pubblico per l’affidamento della ...