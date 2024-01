Cangelosi contro l’arbitro | “Sfida equilibrata | possiamo giocarcela”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Al termine delladi Serie Cil Benevento, Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dal tecnico della Casertana dopo la garai giallorossi di Gaetano Auteri. Risultato – Non c'è rammarico, dispiace perché abbiamo fatta la partita che cercavamo. Ho avuto le risposte che mi aspettavo e mi fanno stare tranquillo per il futuro. Una sconfitta che nasce da un episodio. Abbiamollato bene una squadra costruita per vincere il campionato, vuol dire che anche noi potremo toglierci soddisfazioni. Abbiamo avuto due buone occasioni, non le abbiamo sfruttate ma posso essere soddisfatto. Visto che piangono tutti, comincio a farlo anche io perché le decisioni sul gol e sul rigore sono sbagliate. Arbitro – Il gol ...