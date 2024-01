Canada | precipita un elicottero durante l’heliskiing | tre morti Uno è il rampollo del gruppo Sportler

Tre altoatesini sono morti in Canada a causa di un Elicottero precipita to ieri pomeriggio, intorno alle 4. I tre giovani facevano parte di una ... (ilmessaggero)

La comitiva stava facendo heliskiing a Terrace, in British Columbia. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo sono ferite e versano in gravi ... (sbircialanotizia)

L’elicottero è precipitato mentre li portava a fare un’escursione di sci fuori pista. Un incidente che ieri pomeriggio, in Canada, è costato la vita a tre persone, tra cui due giovani imprenditori ...Tragico incidente in Canada dove un elicottero è precipitato in una zona montuosa mentre trasportava una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Tre le vittime, due ...Sono queste le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso profondo cordoglio per la tragedia avvenuta in Canada dove un elicottero e precipitato e sono sono morte tre persone, ...