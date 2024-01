Campidoglio | un atlante del Pnrr per raccontare due anni di interventi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gennaio 2024 – Ottanta pagine corredate da disegni e tavole che testimoniano a duedall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dopo oltre 70 riunioni dalla costituzione della Commissione speciale nel febbraio 2022 la storia del programma della città. A illustrare il primo “deldi Roma Capitale” in, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, il Presidente della CsGiovCaudo insieme alla Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e al Direttore generale Paolo Aielli. Una copia del lavoro a cura dello Staff della Commissione, che ripercorre il lavoro compiuto dall’Amministrazione e restituisce una visione globale degliprevisti, verrà consegnata a tutti i consiglieri dell’Assemblea ...

Gualtieri, non è lista cantieri è schema innovazione. A oggi sono stati aggiudicati appalti per oltre 800 milioni di euro del Pnrr su un totale di 1 miliardo e 150 milioni ...ROMA (ITALPRESS) - Lungo l'opera di trasformazione di Roma, è stato messo nero su bianco ciò che riguarda gli interventi del Pnrr attraverso ..."Si tratta di un importante strumento di divulgazione e di partecipazione a uno dei processi amministrativi più importanti per la città. (ANSA) ...