Campagna | studente pestato e ferito in un locale

(Di martedì 23 gennaio 2024) Un accaduto disdicevole. Un ragazzo, a, ha ricevuto un pestaggio ed è stato costretto a far ricorso alle cure dei sanitari in ospedale. Quest’ultimo stava guardando in tranquillità la partita Salernitana–Genoa in un. Come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la violenza si è consumata all’esterno del negozio nella città, a seguito di una rissa che ha visto coinvolte almeno 5 persone. Il ragazzo, che ha subito l’attacco da parte degli altri, ha riportato un trauma cranico e una ferita lacero contusa alla testa. Soccorso dall’ambulanza del 118, l’uomo è stato condotto all’ospedale di Eboli. I medici gli hanno ricucito la ferita, lo hanno sottoposto a una Tac e poi lo hanno dimesso. Il giovane, iscritto all’Istituto Alberghiero di Contursi Terme, ha firmato il referto ed è tornato a casa. ...