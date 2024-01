Cambiamenti climatici | Roma accelera sulla riduzione delle emissioni

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – Parte la fase di consultazione pubblicaproposta di Strategia di Adattamento climatico diCapitale, presentata in Campidoglio da sindaco e assessori. La Strategia individua le priorità, gli obiettivi e le misure per preparare la città agli impatti sempre più frequenti e intensi dovuti al cambiamento climatico in atto. Ail clima è già cambiato, le analisi mettono in evidenza come sia cresciuta la temperatura media, sia aumentato il numero di notti tropicali e di periodi di ondate di calore, mentre la pioggia si concentra in alcune giornate creando problemi nelle strade, nelle stazioni e con danni alle infrastrutture. La scelta di approvare la prima Strategia di adattamento della città si motiva con la necessità di individuare gli interventi da mettere in campo per adattare il ...