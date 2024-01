Calvarese | “Rocchi e gli arbitri devono rimboccarsi le maniche”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024): ”Rapuano arbitro inesperto. Ha commesso un grande errore: cambiare metro di giudizio senza motivo…” A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gianpaolo, ex arbitro e moviolista. Queste le sue parole sulla finale di SuperCoppa disputata ier ta il Napoli e l’Inter:: ”In una finale la soglia disciplinare è importante” “In una finale la soglia disciplinare è importante. Ho visto la partita: il primo fallo di Calhanoglu a pochi minuti dall’inizio era già quasi da giallo, ma Rapuano non lo ha ammonito e dico anche giustamente, ma poi il metro di giudizio deve essere lo stesso fino alla fine del match anche perché i calciatori si adeguano al metro di giudizio utilizzato. In una finale ci sta tenere i cartellini in tasca. Lo stesso fallo di Rrahmani era da ammonizione, ...