Calenda Liberu In Sardegna Azione vara l' alleanza ossimoro | liberal-comunista

Ma con lui nell'inedita coalizione c'è Rifondazione comunista e la lista degli indipendentisti di Liberu, che inneggia ad Hamas e vuole buttare fuori la Nato dall'isola. Siamo oltre l'accozzaglia ...Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Coffee Break. "Renzi non andrà mai in Europa perché il codice etico dell’Ue non gli consentirebbe di svolgerebbe alcun ruolo, stante che là i ...Nell’intervista che ha rilasciato a Quarta Repubblica la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, irride il titolo di prima pagina “L’Italia in vendita” che il nostro giornale ha fatto nell’edizione ...