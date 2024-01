Calenda Liberu In Sardegna | Azione vara l' alleanza ossimoro | liberal-comunista

Ma con lui nell'inedita coalizione c'è Rifondazione comunista e la lista degli indipendentisti di Liberu, che inneggia ad Hamas e vuole buttare fuori la Nato dall'isola. Siamo oltre l'accozzaglia ...Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a Coffee Break. "Renzi non andrà mai in Europa perché il codice etico dell’Ue non gli consentirebbe di svolgerebbe alcun ruolo, stante che là i ...tutti della Lista Calenda, gli occupanti ritornano. Recinzione scardinata dal lato della Pontina e libero accesso per tutti. «Sì di notte si vedono delle luci dentro. Ma non so dove sono», dice ...