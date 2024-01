Calciomercato Verona | UFFICIALE l’acquisto di Tavsan

(Di martedì 23 gennaio 2024) Elayis, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas. Ecco il comunicato del club gialloblù Elayis, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas. Ecco il comunicato del club gialloblù. COMUNICATO – HellasFC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da NEC Nijmegen le prestazioni sportive dell’attaccante olandese Elayis. Nato a Rotterdam il 30 aprile 2001, l’attaccante olandese è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile della squadra della sua città natale, ovvero lo Sparta Rotterdam. Con il club biancorosso fa il suo esordio in Prima squadra in un match di Eerste Divise nel corso della stagione 2018/19, la seconda divisione olandese, in un match finito poi in parità 1-1 proprio contro il NEC. La stagione ...

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Joseph Ceesay all’Hellas Verona , ma il club ha bloccato il trasferimento Sembrava tutto fatto per l’arrivo di ... (calcionews24)

Nella Roma di Nils Liedholm giocò 2 campionati. Poi passò al Genoa, all'Hellas Verona (ancora in A, con 21 presenze e 3 gol), e al Foggia prima dell'addio al grande calcio e il trasferimenti in ...Gianluca Rocchi (LaPresse) – Calciomercato.it Il direttore di gara ha spiegato ... o del recente fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, poco prima che l’azione proseguisse e si arrivasse al tanto ...Arbitro: “Juventus-Verona: in queste immagini si vede che c'è una chiara ... Si verifica una situazione per cui viene concesso inizialmente un calcio di rigore a favore del Torino, ma, successivamente ...