Calciomercato | Verona Braaf ceduto in prestito al Fortuna Sittard

(Di martedì 23 gennaio 2024)- Ilhainfino al 30 giugno 2024 alil diritto alle prestazioni sportive del 21enne attaccante olandese Jayeden. "HellasFC saluta Jayden e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale", si legge in una nota del club scali

Il Napoli si è mosso con velocità per superare la concorrenza della Fiorentina e ha trovato l’accordo con il Verona per Ngonge Il Napoli è pronto a ... (calcionews24)

Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli , il club azzurro avrebbe trovato l’accordo con i gialloblu per l’approdo all’ombra del Vesuvio ... (2anews)

Sembrava tutto fatto per l’arrivo di Joseph Ceesay all’Hellas Verona , ma il club ha bloccato il trasferimento Sembrava tutto fatto per l’arrivo di ... (calcionews24)

Francesco Modugno, giornalista Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero, nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio', per parlare di alcuni argomenti che ...La situazione per l'esterno sinistro.. Sulla situazione esterni a sinistra facciamo un breve riassunto: l'olandese Mitchel Bakker, sembrerebbe indirizzato più verso Torino anche se nelle ultime ora, ...L'ex calciatore Roberto Rambaudi, nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato di mercato e della sconfitta del Napoli in Supercoppa ...