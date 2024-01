Calciomercato Napoli | i tifosi fanno un appello ad ADL | “Con lui saremmo ancora più forti”

Il Napoli sta chiudendo per un grandissimo colpo a centrocampo direttamente dalla Premier League: arrivo in Italia ad un passo. Il post partita di ... (spazionapoli)

Il Napoli sigla un accordo per l’ arrivo di Dendoncker dall’Aston Villa . Tutti i dettagli dell’affare e il rinforzo per il centrocampo . NOTIZIE ... (napolipiu)

Il Napoli meritava per la stoica ultima mezz'ora in inferiorità di giocarsi la Coppa ai calci di rigore, fa male perdere la possibilità a 3 minuti e mezzo dal concretizzarsi ma il calcio è questo e ci ...contro il Napoli a inizio stagione) è rilanciarsi e trovare più spazio anche e soprattutto in ottica Europei. Al suo posto arriva a Firenze l'uruguaiano Brian Rodriguez, 23 anni, proveniente dal Club ...Questa situazione mantiene i tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio in generale in uno stato di attesa e curiosità sulle prossime mosse di questo eccellente attaccante.