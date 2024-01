Calciomercato Napoli | colpo a sorpresa | arriva subito un centrocampista dalla Premier

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilsta chiudendo per un grandissimoa centrocampo direttamenteLeague: arrivo in Italia ad un passo. Il post partita di ieri sera trae Inter è stato ricco di polemiche. L’arbitraggio di Antonio Rapuano ha lasciato molto a desiderare e in particolare la sua gestione dei cartellini. L’espulsione di Simeone e la mancata squalifica di Calhanoglu hanno inevitabilmente indirizzato la Supercoppa Italiana verso i nerazzurri. Come detto, nel post partita sono montate le polemiche e ilha dichiarato di essere in silenzio stampa. Walter Mazzarri, infatti, dopo il gol di Lautaro Martinez ha abbandonato il campo e ha disertato la premiazione. Nel corso del match aveva più volte inveito contro la squadra arbitrale e ha urlato all’indirizzo del IV Uomo: ...

Leander Dendoncker, 28 anni, mediano belga alto 188 cm dell'Aston Villa. È lui il centrocampista che il Napoli sta per prendere in questa sessione di mercato di gennaio, il rinforzo richiesto per dare ...A trionfare è stata l’Inter di Simone Inzaghi, che battendo in finale il Napoli ha alzato il trofeo per il terzo ... mercati lontani dai consueti confini del nostro calcio che sono principalmente ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...