Calciomercato Milan | l’ex obiettivo Leander Dendoncker in Serie A?

(Di martedì 23 gennaio 2024)Dendonker può sbarcare inA. Ecco dove può andare il mediano belgainA? Ci sono buone possibilità. Era stato cercato dae Atalanta, ma adesso può davvero sbarcare in Italia. Stiamo parlando di, 28enne mediano belga di proprietà dell’Aston Villa, che piace molto al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Quello delAnderlecht e Wolverhampton è un profilo che stuzzica parecchio la dirigenza azzurra.è un vero e proprio jolly dalla mediana in giù per la squadra campione d’Italia. Un giocatore che conserva caratteristiche uniche. Da mediano può ...

Marco Pellegrino , giunto al Milan nell'ultimo Calciomercato estivo, potrebbe andare a giocare con continuità in rossoverde in Serie B (pianetamilan)

Il Milan avrebbe avanzato un' offerta per Tanguy Nianzou Kouassi in questi ultimi giorni di Calciomercato . Sarà lui il nuovo Difensore ? (pianetamilan)

Gianluca Rocchi (LaPresse) – Calciomercato.it Il direttore di gara ha spiegato ... o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa-Milan, o del recente fallo di Bastoni su Duda in ...Il Milan in questo mese sta lavorando alle operazioni di calciomercato per rinforzare la rosa. Ma in altri settori del club questi sono mesi importanti sulla questione del nuovo stadio rossonero. A ...Il club friulano ha deciso di sensibilizzare il pubblico con una divisa speciale, indossata per la prima volta prima della partita di campionato contro il Milan ...