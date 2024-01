Calciomercato | la raffica de La Gazzetta | da Belotti a Niang

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 gennaio 2024): le “trattative che scottano” per Ladello Sport: daal possibile ritorno diMentre siamo entrati nell’ultima settimana deldi gennaio proseguono le “trattative che scottano” de Ladello Sport. Ecco le ultime novità sul fronte trasferimenti secondo la rosea. JAMES ALL’ATALANTA – «C’è ancora differenza fra domanda e offerta per il 19enne centrocampista centrale gallese, autore di 6 gol in Championship. L’Atalanta è salita a 5 milioni più bonus, il Birmingham ne chiede 10»ALLA FIORENTINA – «La trattativa è tutt’altro che semplice ma l’ipotesi potrebbe essere uno scambio di prestiti: il “Gallo” alla Fiorentina e Ikoné alla Roma che sta cercando un esterno d’attacco dopo l’arrivo in panchina di ...