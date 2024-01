Calcio | morto a 79 anni Mauro Pasqualini | ex Bologna | donò la maglia di Pelè per il terremoto

È morto Gigi Riva , dopo che era stato ricoverato per un infarto accusato ieri 21 gennaio. capocannoniere della Nazionale con 35 reti, Riva era ... (open.online)

L’Italia del calcio in lutto : è morto Gigi Riva

L’Italia del calcio in lutto: è morto a 79 anni Gigi Riva. Addio all’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale Tutto il calcio è in lutto per la ... (dailymilan)