Caduto o spinto nel vuoto? Chi era il ragazzo trovato morto nella scuola

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ildi 21 annisulle scale del plesso scolastico in zona Trionfale a Roma sarebbe un giovane con problemi psicologici. Tra le ipotesi su cui indagano gli agenti della squadra Mobile di Roma, ci sarebbe l'incidente, il suicidio o l'omicidio. Secondo quanto si apprende, le ferite trovate sulla testa del 21enne sarebbero compatibili con una caduta. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'istituto scolastico, per capire se il giovane èo è stato. Il corpo è statoalle 11.10 nelle scale antistanti il cortile dell'istituto scolastico Trionfale, in via Trionfale 7333. Sul posto la polizia di Stato e il personale medico del 118. A dare l'allarme è stato un impiegato dellache ha notato il corpo ...

