Cade un elicottero in Canada | morti tre italiani

Tre italiani hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani altoatesini facevano parte di una comitiva che stava effettuando eliscì a Terrace in British Columbia, 700 km ...Tre altoatesini sono morti in Canada a causa di un incidente in elicottero. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia. Ieri pomeriggio ...La notizia è in primo piano sui siti web canadesi, come come quello della Cbc. Un terribile incidente in elicottero che si è verificato ieri (22 gennaio) poco dopo le 16 del pomeriggio (ora locale) ha ...