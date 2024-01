Brownie senza burro | latte | farina o lievito Solo 3 ingredienti e senza banane!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 23 gennaio 2024) Idi mele sono una soluzione furba che mi permette di gustare un dolce deliziososensi di colpa alcuno. Sono leggerissimi! Non contengono neanche una traccia di, sono perfetti per gli intolleranti al lattosio. Tra gli, non sono contemplati neppure ilo lae possono essere consumati anche dai celiaci. A questo punto vi chiederete con cosa prepararli! Servonole mele, una cucchiaiata di cacao amaro e 1 uovo! Per correttezza, però, confesso di aggiungere anche una generosa manciata di scaglie di cioccolato fondente per una resa ancora più golosa. Possiamo anche decidere di scioglierne un po’ a bagnomaria con un pochino di acqua. Per capirci, l’operazione più complicata di questa ...