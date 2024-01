Brando | Raffaella e Beatriz | cos’è successo nella registrazione odierna

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE:scontenta! I dettagli sulla scelta del tronista di Canale5 li scoprite tutti qui! ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE:SCONTENTA, SCELTA ANCORA LONTANA PER IL TRONISTA DEL DAYTING SHOW DI CANALE 5 IDEATO E CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI- Siamo oramai a ridosso della nuova puntata di Uomini e Donne, dayting show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, in cui non mancheranno colpi di scena ed emozioni. Scopriamo insieme quello che è ...