Borse | prevale l’incertezza A Milano in luce Saipem

Leggi su ilsole24ore

(Di martedì 23 gennaio 2024) Mercati finanziari in cerca di direzione, con gli investitori che continuano a ragionare sulle prossime mosse delle banche centrali. Occhi puntati sulla bce giovedì e sui dati macro in arrivo. In calo anche i future sugli indici Usa mentre prosegue la stagione delle trimestrali. Euro sotto quota 1,09 dollari. Segno meno per petrolio e gas