BOOM! Rischiatutto torna a marzo nel sabato sera di Rai 1

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 23 gennaio 2024)-70 E’ andato in onda con successo il 3 gennaio scorso sbancando l’Auditel (28%). Adesso, possiamo anticiparvi che la Rai vorrebbe ora riportare ilneldel primo canale della tv pubblica. Al momento sarebbero previste due puntate a, sempre con la conduzione di Carlo Conti. La collocazione alnon ci entusiasma. Il quiz è un genere di per sè ostico al prime time, e pur non disprezzando un ritorno nella fascia oraria più prestigiosa, è importante individuare con intelligenza lata in cui trasmetterlo e soprattutto tenere bene a mente che proprio per il tipo di show a fare la differenza sarebbero gli ospiti. Non è ancora chiaro se il programma sfiderà o meno le puntate finali di C’è Posta per ...