Bollette Internet | luce e gas insieme | fino a 72 euro all’anno di risparmio scegliendo lo stesso operatore

Leggi su italiasera

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sebbene in molti sono in apprensione, a causa della scarsa – e confusionaria – informazione relativa al rinnovo dei contrarti per l’erogazione di, gas e, per le famiglie italiane c’è tuttavia un’opzione in più per ridurre le spese per le. Nel corso degli ultimi mesi infatti, diversi operatori del mercato energetico e del settore delle telecomunicazioni hanno lanciato delle offerte combinate, che consentono di attivare le forniture die gas – oltre che l’abbonamento per la connessione domestica con un’unica azienda – ottenendo sconti e vantaggi extra. Questo tipo di offerte, in alcuni casi, si rivela la strada giusta per il: illo, ...