Bollette | ho cambiato tariffa e ho scelto quella sconsigliata | una reazione quasi incondizionata

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo variabile? Noi non lo consigliamo e io mi sento interrogata”. Come molti milioni di utenti – pare il 40% degli italiani – ho effettuato le pratiche per il passaggio di fornitura di energia elettrica dal mercato tutelato a quello libero. Armata di fatture pagate pregresse e una lista di domande mi sono presentata allo sportello del presunto nuovo gestore – uno dei principali fornitori a livello italiano – nel giorno e all’orario stabilito. L’addetta allo sportello, come un disco registrato, parte con una filippica premasticata rispetto alle loro offerte a disposizione. Si comincia da tre diverse opzioni ma alla fine, semplificando, mi dice: “Questo contratto con un anno di fornitura a prezzo fisso è la più conveniente”. “Le altre due?”. “Le sconsigliamo”. “Scusi – chiedo -, un anno con il prezzo fisso e poi?”. “Bah, non si sa”, ...