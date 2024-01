Blinken | l' inviato in Medio Oriente che nasconde i disastri di Biden

Il segretario di Stato in Turchia per scongiurare l'escalation Burns in Israele. E c'è il mezzo atomico (ilgiornale)

La città iraniana di Saravan nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan è stata colpita da missili e droni dal vicino Pakistan, ha riferito stamattina l'agenzia di stampa Mehr specificando ...Quattro possibili punti di partenza per impedire l'implosione del Middle East e iniziare a ragionare in chiave prospettica per il dopoguerra, bilanciando gli interessi delle varie parti in causa.