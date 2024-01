Black Box – la scatola nera | una storia vera ha ispirato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 23 gennaio 2024) IlBox – lanon è basato su una; tuttavia, Yann Gozlan è un appassionato di aviazione civile e da tempo desiderava realizzare unsu questo tema: “Questo universo, incredibilmente cinematografico dal mio punto di vista, con colossali poste in gioco finanziarie, in cui coesistono interessi divergenti (costruttori di aerei, compagnie aeree, piloti…), mi sembrava un’ambientazione originale ed emozionante per un“, ha raccontato. Nel, Matthieu (Pierre Ninay) è un giovane e talentuoso analista di scatole nere in missione per risolvere il motivo dell’incidente mortale di un aereo nuovo di zecca. Tuttavia, quando il caso viene chiuso dalle autorità, Matthieu non può fare a meno di percepire che ...