Black Box – la scatola nera | come finisce il film

Leggi su cultweb

(Di martedì 23 gennaio 2024) Alla fine diBox – la, seguiamo Xavier Renault a una conferenza per la sua azienda, la Pegase Security. Anche Noemi è presente. Prima della cerimonia, dice a Xavier che non poteva più stare a casa da sola. Lui la ringrazia per la sua partecipazione. Proprio nel bel mezzo del discorso infuocato di Xavier, sullo schermo alle sue spalle appare un video di Victor Pollock, che ammette di aver falsificato le registrazioni delle “scatole nere” su suo ordine. Nelle ultime inquadrature, Noemi lascia la sala in lacrime e cammina lungo il campo di addestramento passando davanti agli aerei in piedi. Il significato di questo finale è che Noemi ha terminato il lavoro iniziato dal marito morto. Ha capito il suo errore. Dopo tutto, seguendo la guida del comando, anche lei è diventata indirettamente colpevole di quel terribile ...