Bimbo di 7 mesi muore improvvisamente dopo febbre alta | sospetta meningite | lo strazio dei genitori

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tragedia a Latina, dove undi appena setteè morto colpito da una forma dipoco più di ventiquattro orela corsa deiin ospedale. Il piccolo è stato trasferito d’urgenza dal Santa Maria Goretti di Latina all’ospedale pediatrico romano Bambino Gesù, ma non c’è stato nulla da fare. I, una giovane coppia che vive a Latina, starebbero valutando la possibilità di chiedere accertamenti medico legali per chiarire la circostanze del decesso tramite l’avvocato difensore Giovanni Codastefano.A riportare la notizia Latina Oggi.Leggi anche: Orrore a scuola: cadavere trovato nel cortile durante la ricreazione Lae la corsa in ospedale La vicenda è iniziata sabato scorso quando il piccolo, di soli ...

