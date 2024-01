Benevento | Sorrentino via in prestito | l’attaccante resta in serie C

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Gli arrivi di Starita e Lanini hanno affollato il reparto offensivo del, riducendo lo spazio a disposizione per diversi elementi. Tra questi c’è il giovane attaccante Samuele, per il quale si sono spalancate le porte del mercato. Il calciatore, infatti, proseguirà la stagione a Latina, dove avrà la possibilità di maturare esperienza inC, nello stesso girone della Strega.si trasferirà alla compagine passata da poco nelle mani di Gaetano Fontana ine a fine aprile, in occasione della penultima giornata della stagione regolamentare, tornerà da avversario al “Ciro Vigorito“. L’annuncio della cessione è stato dato dalla stessa società di via Santa Colomba: “IlCalcio comunica che in data odierna il ...

Nuovo possibile arrivo in attacco per il Latina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttolatina.com, i nerazzurri sarebbero vicini a chiudere per Samuele Sorrentino, romano classe 2003 ...Nuovo innesto in attacco per il Latina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al club pontino è in arrivo Samuele Sorrentino, classe 2003 del Benevento.