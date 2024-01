Benevento-Casertana | le pagelle | Berra il gol come premio | ‘solito’ Bolsius

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIlvince un derby non bello, con poche emozioni, ma lo fa dimostrando di avere la voglia e la caparbietà di portare ugualmente a casa il risultato. Contro laarriva il terzo successo consecutivo per la formazione di Gaetano Auteri, ormai rilanciatasi in classifica. Prestazione nel complesso positiva, per il momento tanto basta per portare a casa altri tre punti preziosi. Manfredini – La febbre di Paleari gli ‘regala’ la prima da titolare. Serata tranquilla, ordinaria amministrazione e qualche buona uscita. Intuisce il rigore di Curcio e la buona stella a cui si affida fa il resto. Voto: 6,5– Per distacco il migliore in campo, anche senza il meritatodel gol che decide il derby. Stoppa sul nascere ogni tentativo di Tavernelli, senza permettere all’attaccante ...