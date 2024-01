Benevento | a Taranto riecco Turrini di Firenze e non solo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il successo nel derby con la Casertana, ilnon può concedersi pause. Da una settimana “lunga“, come l’ha definita Auteri, si passa a una settimana “corta” perché domenica i giallorossi saranno in campo per affrontare in trasferta il. Allo “Iacovone“, Ciano e compagni ritroveranno Niccolòdi, l’arbitro designato per dirigere l’incontro tra la compagine pugliese e quella campana. Il fischietto toscano ha già diretto la Strega in stagione, nella vittoriosa trasferta di Brindisi, gara disputata a Picerno e decisa da una rete di Ferrante.vanta un altro precedente con il, incrociato la scorsa stagione ma nelle vesti di IV ufficiale nel pari a reti bianche del “Ciro Vigorito” con il Como. Bilancio in perfetto ...

Nuovo innesto in attacco per il Latina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione al club pontino è in arrivo Samuele Sorrentino, classe 2003 del Benevento.Ventiduesima giornata del campionato di serie C girone C 2023-2024 che ha visto i successi importanti di Avellino e Benevento nei piani alti, in coda punti pesanti per il Messina e il Monopoli. 5 reti ...Si è chiusa ufficialmente la 22esima giornata di Serie C: tutti i risultati. Si avvicina l'impegno in Coppa Italia per quattro squadre.