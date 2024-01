Belen difende Chiara Ferragni | la critica della fan | «Delusa da te | è indagata» E la showgirl risponde così

La showgirl argentina scende in campo in difesa dell'influencer ma confessa: "Non ho mai avuto un bel rapporto con lei" Belen Rodriguez scende in ... (sbircialanotizia)

'Sono calma, la tempesta è passata - continua- tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di ...''Sono calma, la tempesta è passata - continua- tutto ciò per dirvi che come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l'accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa ...(Adnkronos) – Belen Rodriguez scende in campo in difesa di Chiara Ferragni dopo la bufera mediatica che sta travolgendo l’influencer in seguito alla vicenda del pandoro ‘Pink Christmas’ e ora la vendi ...Belen Rodriguez ha scelto di intervenire pubblicamente a difesa della celebre fashion blogger e influencer Chiara Ferragni, travolta dallo scandalo Pandoro.