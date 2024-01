Beatrice Luzzi contro Fiordaliso | «Basta con questa storia» A cosa si riferisce?

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha conquistato i fan del Grande Fratello piano piano: essendo sempre molto determinata, dicendo ciò che pensa in faccia e non parlando alle spalle di nessuno. Molti pensano che...

Ancora tensioni nella Casa del Grande Fratello . Dopo una discussione notturna, Perla Vatiero se l’è presa prima con Stefano Miele , per poi sbotta re ... (isaechia)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Perla Vatiero sembra ora avercela con Beatrice Luzzi per alcuni suoi comportamenti che non le sono andati a genio e dunque si preannuncia un duello ... (anticipazionitv)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Beatrice Luzzi ha conquistato i fan del Grande Fratello piano piano: essendo sempre molto determinata, dicendo ciò che pensa in faccia e non parlando alle spalle di nessuno. Molti pensano che ...Tutti stanchi tranne Beatrice Luzzi, ovviamente. L’attrice « eroina di questa edizione » è sempre attenta, lucida e sagace; è quella che regge il gioco, capace di difendersi dagli attacchi e di creare ...Questa sera torna il Grande Fratello e il televoto è ancora aperto: cosa sta accadendo in queste ore tra i telespettatori ...