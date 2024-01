Beatrice | Federico o Sergio | cosa dicono i sondaggi

Leggi su biccy

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il Grande Fratello questa sera (23 gennaio) tornerà con una nuova puntata che svelerà chi sarà il nuovo candidato all’eliminazione. Al televoto sono finite tre persone:Luzzi,Massaro eD’Ottavi. Il meno votato sarà il secondo candidato alla prossima eliminazione insieme a Stefano Miele, finito in nomination d’ufficio per aver fatto spoiler dal mondo esterno. Isono tutt’altro che chiari: ad avere la peggio potrebbe essere uno fraMassaro eD’Ottavi. I concorrenti in Casa Anita OlivieriLuzziMassaro Fiordaliso Giuseppe Garibaldi Grecia Colmenares Greta Rossetti Letizia Petris Marco Maddaloni Massimiliano Varrese Monia La Ferrera Paolo Masella Perla Vatiero Rosy ...