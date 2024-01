Battibecco tra la portavoce di Biden e giornalista di Fox News | “È poco lucido? Ha fatto molto di più del tuo presidente preferito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’addetta stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha avuto uncon Peter Doocy di Foxsui sondaggi che mostrano che il popolo americano crede che l’acutezza mentale delsia in declino. Durante la conferenza stampa, Doocy ha chiesto a Jean-Pierre come sempre più persone mostrino preoccupazione per la forma mentale diin vista delle elezioni presidenziali del 2024.”Che sondaggio è questo? Devo dire che mi confonde un po’, perché se guardi a ciò che questohanegli ultimi tre anni, agli atti legislativi storici, giusto? Quando si tratta di un accordo bipartisan sulle infrastrutture, molti presidenti prima, come il tuo, aveva detto che…”. “Chi è il mio ...