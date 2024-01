Basket | Virtus Bologna Hackett prolunga fino al 2026

Il LIVE in diretta di Varese-Virtus Bologna , sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di Bialaszewski sono ... (sportface)

Il LIVE in diretta di Varese-Virtus Bologna , sfida valida come 17^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Gli uomini di Bialaszewski sono ... (sportface)

Altra grande domenica di grande Basket in Serie A1 femminile , con quattro partite completate da pochi minuti per la quindicesima giornata di regular ... (oasport)

Il programma , l’ orario e come vedere in diretta Fenerbahce-Virtus Bologna , sfida valida per la 23^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . ... (sportface)

"Sono felice ed orgoglioso".BOLOGNA (ITALPRESS) - Daniel Hackett e la Virtus Pallacanestro Bologna insieme fino al 30 giugno 2026. Lo ha reso noto la società virtussina in una nota annunciando che "il ...Nella terza giornata di ritorno l'Under 19 Eccellenza segna il passo in classifica e lascia i due punti in palio sul parquet del VillaRomiti al Bramante Basket. Gli ospiti si sono imposti col ...L'ovazione di Masnago per il l'idolo degli Indimenticabili prima di Openjobmetis-Virtus di domenica ha chiuso quel cerchio ... quel giocatore partito dal Sacro Monte per dominare l'Europa del basket ...