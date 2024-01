Basket | Trento sbaglia troppo e cade a Cluj-Napoca in EuroCup

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si è conclusa la sfida valevole per la sedicesima giornata die in campo sono scesi ile il Dolomiti Energia Trentino. Per la formazione rumena l’appuntamento arrivava dopo 11 vittorie e quattro ko in Europa, mentre gli ospiti avevano uno score di 7 vittorie e 8 ko, con la zona playoff a rischio per. Ecco come è andata. Match subito in salita per la Dolomiti Energia Trentino, con i padroni di casa che allungano subito con Stipanovic ed Eddie per il 9-2 nei primi tre minuti del match. Fatica a reagire la squadra ospite, con soprattutto Stipanovic a punirla segnando 10 dei primi 15 punti del. La tripla di Eddie a 4’ dalla fine del primo quarto vale la doppia cifra di vantaggio per i padroni di casa, che toccano il +14 e solo nel finale ...