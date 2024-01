Barcellona | Xavi smorza le polemiche | “Sono per la pace | rispetto le opinioni”

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Le critiche da Madrid? Ho sempre rispettato il Real. Nonper la guerra,per laal massimo le, i video, anche i meme. E la prendo bene”. Lo ha detto il tecnico delin conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Athletic Bilbao in Copa del Rey, riferendosi ad un video su di lui di Real Madrid TV. Un modo per stemperare una tensione che è alle stelle dopo leper l’arbitraggio di Real Madrid-Almeria: “Non voglio alimentarle. Ora è il momento di parlare di calcio. La notizia è a Madrid”, aggiunge il tecnico blaugrana che vuole concentrarsi esclusivamente sulla partita di domani. “Cancelo e Christensen stanno bene e sicuramente entrambi avranno tanti minuti a disposizione. Si sentono ...

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato in conferenza stampa in vista degli ottavi di finale di Copa del Rey contro l’Unionistas, compagine di ... (sportface)

Le parole di Xavi Hernandez, tecnico del Barcellona , in conferenza stampa in vista della sfida con il Betis Xavi ha parlato in conferenza stampa ... (calcionews24)

Il talento portoghese non riesce a decollare, e dopo l'ennesimo tentativo la sua carriera è destinata a proseguire nel nostro campionato, dove una big è pronta a farlo rimettere in luce.Real Madrid-Almeria non è passata inosservata, soprattutto per l'arbitraggio che ha fatto particolarmente discutere. Chi ha analizzato la situazione è l'allenatore del Barcellona Xavi Hernandez che ha ...Il Barcellona è avanti a tutti nella corsa al gioiello: la Juventus resta in corsa ma decisamente indietro rispetto alla squadra di Xavi Il calciomercato invernale della Juventus si è sbloccato con ...