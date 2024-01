Barbie | Saoirse Ronan svela i dettagli del suo cameo cancellato

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 gennaio 2024)si è soffermata sulla partecipazione mancata all'ultimo film di Greta Gerwig,. In una recente intervista la star di Ladybirdha raccontato idel mancatonel film di successo di Greta Gerwig,. Variety ha chiesto all'attrice se fosse a conoscenza del personaggio che avrebbe dovuto interpretare unastrana, che avrebbe potuto parlare con se stessa e con il suo cane, lavorando al fianco di Kate McKinnon. "Sarei stata sicuramente unastrana. Non so come prenderla, sarei stata con Kate McKinnon, quindi sarebbe stato bello. Avevo una scena ma non ho mai avuto l'opportunità di farla, e non è finita nel film... Non riesco nemmeno a …