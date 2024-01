Barbie | 8 nomination agli Oscar | ma Margot Robbie a mani vuote

ottenendo 13 nomination, tra cui quella per il miglior film. Gli altri nove film in lizza per il primo premio sono "American Fiction" di Cord Jefferson, "Anatomy of a Fall" di Justine Triet, "Barbie" ...Scorsese’s nomination has seen the 81-year-old surpass Steven Spielberg as the most-nominated director in Oscars history. A shock snub in this category, though, was Greta Gerwig, who failed to secure ...La classifica delle candidature degli “Oscar 2024” è guidata da Oppenheimer con 13 nomination, 12 candidature per Povere creature!, 10 per Killers of the Flower Moon, 8 per Barbie, 7 per Maestro, 6 ...