Bank of Japan conferma una politica ultra-espansiva | le prospettive

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il 2024 parte all’insegna della stabilità in Giappone, dove la banca centrale ha mantenuto la suamonetaria, nel tentativo di mantenere una crescita stabile dell’inflazione attorno al target del 2%. Una decisione largamente attesa quella dellaof, che siin controtendenza rispetto alle altre banche centrali, giunte ormai al termine del percorso di rialzo dei tassi di interesse. Le decisioni del Board I banchieri hanno deciso all’unanimità di mantenere unadel allentamento quantitativo e qualitativo (Quantitative and Qualitative Monetary Easing o QQE), con ladi un tasso di interesse negativo pari a -0,1% per le operazioni di breve periodo e pari a zero per qwelle di lungo periodo. Inoltre ...