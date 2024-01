Bagnoli | al via la riqualificazione del suolo Incerta la bonifica a mare

Leggi su 2anews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tutto è pronto per far partire i cantieri per ladeldell’ex area Italsider dicon progetti e stanziamenti già approvati. Manca solo l’ultimo atto formale da parte del ministero dell’Ambiente per far partire i cantieri. Il sindaco Gaetano Manfredi, Commissario Straordinario per laambientale e la rigenerazione urbana dell’area di