Aveva febbre molto alta | bimbo di 7 mesi muore di meningite

(Di martedì 23 gennaio 2024)il bambino figlio di una giovane coppia di Latina che domenica sera è morto all’ospedale Bambin Gesù di Roma a causa di una. Come riporta il quotidiano «Latina Oggi», sabato sera la mamma ha portato il piccolo in ospedale con unae che non accennava ad abbassarsi . I sanitari dell’ospedale Santa Maria Goretti del capoluogo Pontino, capita la gravità...

Aveva 7 mesi il bambino figlio di una giovane coppia di Latina ... Come riporta il quotidiano "Latina Oggi", sabato sera la mamma ha portato il piccolo in ospedale con una febbre molto alta e che non ...Non ce l’ha fatta il bambino di sette mesi ricoverato in gravi condizioni dopo aver contratto la meningite. Il ...Il piccolo aveva la febbre molto alta. Inutile il trasferimento dall'ospedale di Latina al Bambin Gesù nel tentativo di salvarlo. La tragedia è avvenuta domenica sera ...