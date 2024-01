Ava | Capo Plaza e Tony Boy insieme nel singolo Moon

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il producer multiplatino Ava torna con il nuovonuovamente al fianco die per la prima volta in collaborazione conBoy Dopo la hit Vetri neri che ha dominato le classifiche del 2023 diventando un tormentone per la Generazione Z oltre che il brano più ascoltato della scorsa estate su Spotify con i suoi 4 dischi di Platino e oltre 190 milioni di stream, il producer multiplatino Ava torna giovedì 25 gennaio, giorno di luna piena, con il nuovonuovamente al fianco die per la prima volta in collaborazione conBoy. Destando l’interesse e alimentando l’attesa dei fan per l’arrivo di questo nuovocon alcuni contenuto social a tema “luna” e poi ...