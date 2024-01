Autovelox | i numeri delle multe fatte e dei soldi incassati

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo il 13esimoabbattuto con un flessibile nella notte scorsa in Veneto da un sconosciuto che la stampa ha chiamato Fleximan, si inasprisce il dibattito pubblico sull’utilizzo dei rilevatori di velocità. Le polemiche hanno diviso l’Italia tra coloro che condannano l’abbattimento deglie chi difende il fantomatico vandalo che si atteggia a supereroe come nel caso dell’associazione consumatori Codacons. Quest’ultima ha affermato che l’Italia detiene il record in Europa per l’installazione di questi rilevatori di velocità e quindi gli abbattimenti del vandalo-supereroe sarebberomanifestazioni di esasperazione da parte dei cittadini, che si sentono tartassati dallestradali e dal proliferarepostazioni di controllo della velocità.Tuttavia il rispetto del codice della ...

Sullo stop alla migrazione clandestina, del resto, questo governo si giocava molta della sua credibilità. E i numeri ci danno ragione. Dal momento dell'entrata a regime del memorandum le partenze si ...Le conseguenze sono tangibili nei numeri pubblicati dall’Eurostat ... stradale si è acceso ulteriormente nelle ultime settimane con le polemiche sugli autovelox e sui limiti di velocità. I primi, nati ...Numeri da capogiro che, ovviamente, si traducono in dati da record legati alle multe in Italia. E intanto in giro per il Paese, tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia c’è in azione Fleximan, lo ...