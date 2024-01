Autovelox abbattuto | Fleximan colpisce ancora E a Padova compare un murale celebrativo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si è perso il conto, in Veneto, degli«abbattuti» con il «flex» ad opera del misterioso vendicatore - o forse più di uno - che di notte elimina i malefici apparecchi colpevoli di salassare gli automobilisti a suon di multe per eccesso di velocità. Secondo l’ultima contabilità, il misterioso «» ha colpito stanotte per la quindicesima volta. A venire segato è stato il palo...

Abbattutto in Veneto. Fleximan lascia, per la prima volta, anche la sua "firma". Dura condanna del sindaco di Villa del Conte e del viceministro ... (ilgiornale)

In merito all’autovelox abbattuto questa mattina a Villa del Conte, interviene il sindaco di Villa Del Conte Antonella Argenti: «Ho appreso questa mattina all'alba la notizia dell'abbattimento di uno ...Fleximan colpisce ancora nella notte: abbattuto l'autovelox sulla strada del Piovego. E' il tredicesimo caso in Veneto Sui muri di Padova l'omaggio all'"eroe" del flessibile Padova. Autovelox abbattut ...“Fleximan” come Uma Thurman in Kill Bill. Per il misterioso abbattitore di autovelox arriva anche il tributo di uno street artist su un muro di Padova. Autore è il writer padovano noto come ‘ Evyrein ...