Autonomia | il primo via libera al ddl Calderoli La Lega esulta

Leggi su agi

(Di martedì 23 gennaio 2024) AGI - Laper ilviaall'differenziata. L'Aula del Senato - presidente di turno il leghista Gian Marco Centinaio - approva il disegno di legge, che ora passa all'esame della Camera. E l'auspicio degli 'ex lumbard' è che l'ok definitivo arrivi prima delle europee. Si compie, quindi, ilpasso per l'approvazione della riforma cui lalavora dai referendum di oltre sei anni fa. Era il 22 ottobre del 2017, infatti, quando Roberto Maroni in Lombardia e Luca Zaia in Veneto promossero le due consultazioni popolari per chiedere ai cittadini di esprimersi a favore del trasferimento di maggiori competenze dallo Stato alle Regioni, così come previsto dagli articoli 116 e 117 della Costituzione. Da allora sono ...