Autonomia | Gori | “Siamo di fronte solo ad un grande teatrino elettorale”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Bergamo. Il disegno di legge sull’differenziata promosso dal Senato, che a breve passerà all’esame della Camera, accende il dibattito politico. E se da una parte la Lega non nasconde la soddisfazione per l’aver centrato un obiettivo storico, dall’altra c’è chi, come Giorgio, sindaco di Bergamo e tessera del Pd in tasca, non manca di raccontare il suo disappunto. “L’è una cosa seria, quella di Salvini e Calderoli non lo è. Si realizzerà? Io penso di no, per la semplice ragione che allineare tutte le regioni dal punto di vista dei servizi e delle dotazioni – in base ai Livelli Essenziali delle Prestazioni che un emendamento di Fratelli d’Italia prescrive siano assicurati a tutti i territori prima di trasferire una competenza alla Regione che ne ha fatto richiesta – richiederebbe risorse di cui lo Stato non ...